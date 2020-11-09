Алтайский оперштаб пояснил, почему заразились медики после прививки от коронавируса

Новости 11.11.2020 9:15 614

В алтайском оперштабе пояснили, каким образом после прививки три медика заболели коронавирусом.

По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, пояснили в оперштабе.

Напомним, в Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом. Следующая партия вакцины для медиков в Алтайский край придет в ноябре.