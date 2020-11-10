Глава алтайского парламента Романенко предложил ужесточить контроль за ношением масок в ТЦ

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко заявил, что нужно жестче контролировать соблюдение масочного режима в торговых центрах и магазинах.

«У нас сейчас фиксируется по 220-230 заболевших коронавирусом в день. И эти числа не идут на спад, уверен, в том числе и из-за такой безответственности - как бизнеса, так и некоторых наших сограждан (…). Что касается владельцев торговых центров и всех остальных предпринимателей, то мы тщательно проанализируем ситуацию, проведем рейды и найдем способ повлиять на их настрой», - сказал он в рамках онлайн-конференции на сайте АКЗС.

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Романенко высказал возмущение действиями «антимасочников» и рассказал, как на днях был в торговом центре, где маски носили менее трети посетителей.

«Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю, почему. Владельцам этого ТРЦ все равно. Такое ощущение, будто там решили, что указ губернатора и закон - не для них, а усилия медиков, лечащих больных, ничего не стоят. Наверное, считают, что могут себе позволить такое отношение. Но это не так», - добавил спикер.

Кроме того, Александр Романенко высказался и по поводу дистанционного формата сессии. Напомним, полноценного очного заседания в АКЗС не было с конца марта. Все сессии теперь проходят так: руководство парламента, комитетов и фракций собираются в Парламентском центре, а остальные депутаты в разных местах по видеоконференцсвязи.

«Сессия в традиционном формате с очным присутствием депутатов в зале парламентского центра и более удобная, и более правильная. Как прямое общение с педагогом в образовательном процессе, так и личное присутствие депутатов на сессиях имеет множество преимуществ. Само общение строится несколько по-иному: более живо и с большим погружением в тему, проще задать вопрос докладчику. Есть здесь и психологический момент: когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга», - отметил спикер.

Добавим, что следующая сессии АКЗС пройдет 27 ноября все так же в очно-заочном формате. Но на этот раз в главный зал пригласят больше депутатов, чем обычно.