ВТБ выдал рекордный объем автокредитов в октябре

По итогам октября объем выдачи автокредитов ВТБ составил 9,4 млрд рублей, что стало рекордным результатом в рамках 2020 года. По сравнению с сентябрем нынешнего года объем продаж увеличился на 21%, а с октябрем прошлого – на 12%.

Всего за 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 72 тысяч автокредитов на 62 млрд рублей, из них в октябре – 10 тысяч кредитов. Этот результат также оказался рекордным в этом году и превосходит показатели сентября на 27% и октября прошлого года – на 4%. Наибольшее число заключенных сделок в минувшем месяце пришлось на сегмент новых автомобилей – более 81% или 8,3 тысяч штук на 8,3 млрд рублей. При этом их доля в сравнении с прошлым октябрем выросла на 7 п.п.

Основным фактором, позволившим существенно восстановить спрос на автокредитование в период пандемии, стала программа государственной поддержки с 10%-ной скидкой от стоимости нового транспортного средства (для регионов ДФО дисконт составляет 25%). По итогам октября доля кредитов с госсубсидированием составила 46%. Всего за 10 месяцев в рамках нее выдано 24,5 тыс. кредитов на 14,5 млрд рублей.

«Благодаря активному участию в программе господдержки и развитию собственных каналов автокредитования в октябре ВТБ вышел на второе место на рынке по объему выданных кредитов*. По нашей оценке, продажи ноября также будут высокими, на уровне октябрьских значений, так как многие клиенты захотят воспользоваться заканчивающейся в этом месяце программой госсубсидирования. При этом, несмотря влияние пандемии, по нашим прогнозам, общий объем выданных автокредитов в текущем году вырастет примерно на 4,5%, до 695 млрд рублей», – комментирует начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Наибольшей популярностью – 59% от общего числа заявок по программе – пользуется госсубсидирование для семей с детьми. В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет 909 тыс. рублей. Самыми популярными марками, которые приобретают клиенты, традиционно являются LADA, Hyundai и KIA.

По итогам октября регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва (2,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (1 млрд рублей), Краснодар (0,5 млрд рублей), Казань (0,4 млрд рублей), Нижний Новгород (0,3 млрд рублей). По итогам 10 месяцев года средний чек выданных автокредитов составляет 849 тысяч рублей, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года – 771 тысяч рублей.

*По данным банка на основе оперативной информации аналитического агентства АВТОСТАТ.