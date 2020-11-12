В АлтГПУ введена в эксплуатацию платформа для размещения онлайн-курсов

Новости компаний 10.11.2020 17:45 546

В АлтГПУ введена в эксплуатацию платформа для размещения онлайн-курсов «Онлайн-образование с АлтГПУ». Её разработка велась с 2019 года, когда в университете были разработаны первые 6 онлайн-курсов по дополнительным образовательным программам в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Новые возможности для каждого».

В текущем году продолжено развитие платформы и размещение на ней новых курсов. Преподавателями университета в тесном сотрудничестве с партнерами из образовательных организаций (школ, детских садов, краевых учреждений образования) разработаны три онлайн-курса для студентов магистратуры. Стимулом для разработки онлайн-курсов стало участие университета в федеральном проекте «Молодые профессионалы», по условиям которого организация должна не только разработать онлайн-курсы, но и разместить их на федеральном портале "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" (СЦОС). При этом содержание онлайн-курсов должно быть размещено на одной из открытых платформ онлайн-образования (Stepik, Универсариум и другие), либо на собственной платформе, интегрированной с федеральным порталом СЦОС.

Специалистами управления цифрового развития АлтГПУ было принято решение о разработке собственной платформы в соответствии с предъявляемыми требованиями. В течение двух месяцев велась работа по созданию инструментов интеграции платформы, названной «Онлайн-образование с АлтГПУ», с федеральным порталом. Результатом этой работы стало экспертное заключение о том, что платформа АлтГПУ соответствует всем требованиям для размещения онлайн-курсов и 8 ноября платформа университета была представлена на федеральном портале в числе 48 платформ образовательных платформ Российской Федерации. Огромная работа по достижению этого результата проведена Павлом Зоммером, заместителем начальника управления цифрового развития.

Представление платформы на федеральном портале дает возможность размещать информацию об онлайн-курсах в едином реестре онлайн-курсов всех платформ, получить оценку качества размещенных на своей платформе онлайн-курсов, записывать на онлайн-курсы АлтГПУ студентов других университетов, формировать цифровые портфолио слушателей и представлять результаты онлайн-обучения образовательными организациями и работодателями. Кроме того, вывод платформы на федеральный портал позволяет размещать на своей платформе онлайн-курсы других образовательных организаций.