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Алтайский край утратил лидерство в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса

Новости
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По итогам прошедшей недели коэффициент выздоровления от коронавируса в Алтайском крае снизился на 3 пункта и составил 89%. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом регион переместился на второе место среди регионов Сибирского федерального округа. Первое заняла Республика Тыва. А вот Республика Алтай вошла в тройку регионов СФО с самыми нищкими коэффициентами выздоровления больных ковидом (Томская область – 64%, республики Алтай и Хакасия – по 70%).

Алтайский край утратил лидерство в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса
Алтайский край утратил лидерство в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса

Кроме того, Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса по регионам РФ. Ряд СМИ сообщил, что эти данные разошлись с цифрами местных оперштабов, в том числе, в Сибири. «Политсибру» проанализировал ситуацию в Алтайском крае.

Так, по данным краевого оперштаба, за сентябрь в регионе умерло 149 человек, непосредственно от коронавируса – 83. В то же время, Росстат приводит следующие цифры: 106 умерших, 86 из них – от COVID-19.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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