Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»

АО «Россельхозбанк» открыл Экосистему «Моё время» www.moe-vremya.ru для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса.

Банк имеет специализированную линейку продуктов для старшего поколения, пользуется заслуженным доверием целевой аудитории, подтверждённым многолетним успешным опытом привлечения и обслуживания таких клиентов. Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста. Экосистема «Моё время» содержит интересный контент, даёт возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям.

Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.

Посетители Экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На Экосистеме «Моё время» представлены продукты Банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях. При регистрации пользователи получают не только возможность приобрести услуги Банка и партнёров, но и специальные предложения, например - месяц бесплатного пользования услугами и сервисами партнёров Банка.

Интерфейс ресурса www.moe-vremya.ru интуитивно понятен и удобен в навигации даже для начинающих пользователей сети Интернет. Посетители Экосистемы всегда смогут рассчитывать на консультативную поддержку сотрудников Банка.

Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.