Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»

АО «Россельхозбанк» открыл Экосистему «Моё время» www.moe-vremya.ru для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса.
Банк имеет специализированную линейку продуктов для старшего поколения, пользуется заслуженным доверием целевой аудитории, подтверждённым многолетним успешным опытом привлечения и обслуживания таких клиентов. Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста. Экосистема «Моё время» содержит интересный контент, даёт возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям.
Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.
Посетители Экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На Экосистеме «Моё время» представлены продукты Банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях. При регистрации пользователи получают не только возможность приобрести услуги Банка и партнёров, но и специальные предложения, например - месяц бесплатного пользования услугами и сервисами партнёров Банка.
Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.
«Запуск Интернет-ресурса «Моё время» стал важным этапом в рамках выполнения стратегической задачи Россельхозбанка по цифровой трансформации. За последние несколько лет существенно выросло количество пользователей сети в возрасте 55 лет и старше. В текущих непростых эпидемиологических условиях как никогда становится актуальной возможность обеспечения доступности финансовых услуг в дистанционных каналах. Наш сервис поможет старшему поколению «идти в ногу» со временем и комфортнее адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, а также беречь здоровье, минимизировав необходимость передвижений и дополнительных контактов. Эксперты Банка и наших партнёров смогут ответить на самые трудные и популярные вопросы не только о финансовых инструментах, но и в других важных жизненных ситуациях. Кроме того, «Моё время» даст возможность пользователям делиться человеческим теплом и получать психологическую поддержку», – отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.