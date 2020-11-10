Россияне рассказали, насколько доверяют полиции своего региона

Сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% опрошенных, передаёт ВЦИОМ. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

Положительно оценивает работу стражей правопорядка в своём регионе 41% опрошенных (на 5% больше, чем годом ранее), негативно – 14%. Ещё 41% россиян оценил работу полиции, как среднюю.

Наибольшее доверие респондентов заслужили сотрудники полиции на транспорте, дежурной части, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и работники уголовного розыска.

По данным исследователей, в сознании россиян образ полицейского носит, скорее, положительный характер. Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского опрятным, храбрым, дружелюбным, вежливым, сильным и крепким, грамотным, а также работящим человеком.