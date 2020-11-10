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Еще 16 смертей. В Алтайском крае продолжается ухудшение статистики по коронавирусу

Новости
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За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 234 человек. Умерло 16 человек в COVID-19, из них непосредственно от самого вируса – восемь. Такие данные передает оперативный штаб.

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Новости

По состоянию на 10 ноября на лечении в госпиталях находится почти 2,5 тысячи человек. Это только те, у кого ковид подтвержден тестом. Еще 2,1 тысяча пациентов больниц имеют рентгенологически подтвержденную вирусную пневмонию, сходную с COVID-19. 658 человек являются тяжелобольными, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 167.

На амбулаторном лечении находятся еще более 5,8 тысяч с подтвержденным ковидом, но без симптомов, и более 1,4 пациентов без ковида, но с вирусной пневмонией.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ – 503.

Из 234 новых случаев большинство традиционно в Барнауле – 77 человек. В Бийске за сутки выявлено 17 новых носителей, в Рубцовске – 15, в Заринске – девять, Славгороде – восемь. Больные есть также в Белокурихе, Новоалтайске, Алейске, Первомайском, Ключевском, Благовещенском, Волчихинском и других районах.

Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21499 человек. Из них 18090 выздоровели, более 900 умерли.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

павел

Статистика должна быть достоверной. Достоверные показатели можно сравнивать с соседями и прошлыми годами. Только потом можно будет рассуждать, хорошая она или плохая.

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