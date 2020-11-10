Насколько активно губернаторы Сибири использовали Instagram в начале ноября

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разделил с руководителем Новосибирской области Андреем Травниковым предпоследнее место в рейтинге активности глав регионов в Instagram за неделю 2-8 ноября, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Самым активным пользователем Instagram в Сибирском федеральном округе оказался Глава Тывы Шолбан Кара-оол, занявший в рейтинге восьмое место по РФ. Он и его коллеги из СФО распределились следующим образом:
О медийности и уровне репутации сибирских губернаторов вы можете прочитать в предыдущих материалах «Политсибру» по ссылкам ниже.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место по Сибирскому федеральному округу и 65 – в общероссийском ноябрьском рейтинге репутации глав регионов