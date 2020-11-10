Насколько активно губернаторы Сибири использовали Instagram в начале ноября

Новости 10.11.2020 15:30 558

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разделил с руководителем Новосибирской области Андреем Травниковым предпоследнее место в рейтинге активности глав регионов в Instagram за неделю 2-8 ноября, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Самым активным пользователем Instagram в Сибирском федеральном округе оказался Глава Тывы Шолбан Кара-оол, занявший в рейтинге восьмое место по РФ. Он и его коллеги из СФО распределились следующим образом:

Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 8 место по РФ;

Александр Бурков (Омская область) – 21 место по РФ;

Игорь Кобзев (Иркутская область) – также 21 место;

Сергей Цивилёв (Кузбасс) – 28 место по РФ;

Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 34 место по РФ;

Александр Усс (Красноярский край) – 35 место по РФ;

Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 39 место по РФ;

Виктор Томенко (Алтайский край) – 45 место по РФ;

Андрей Травников (Новосибирская область) – также 45 место.

О медийности и уровне репутации сибирских губернаторов вы можете прочитать в предыдущих материалах «Политсибру» по ссылкам ниже.