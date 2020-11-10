Трое алтайских медиков заболели коронавирусом после прививки

Три случая заболевания COVID-19 зарегистрировано среди алтайских медиков, которым поставили вакцину против ковида. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога Алтайского края Ирину Переладову.

По ее словам, все медики, которые получают вакцину, предварительно сдают тест на наличие вируса и антител к нему. Результаты были отрицательными. Но, скорее всего, заболевшие медработники были инфицированы уже после проведения теста.

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», - уточнила Переладова.

Все заболевшие медики уже выздоровели.

Напомним, в сентябре в первую волну вакцинации в Алтайском крае прививку (препарат «Спутник V») получили 42 работника сферы здравоохранения. Среди них Ирина Переладова.

В ноябре в регион поступит еще почти 2 тысячи доз вакцины для медработников.