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Насколько высокой оказалась репутация алтайского губернатора и его сибирских коллег

Рейтинги
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место по Сибирскому федеральному округу и 65 – в общероссийском ноябрьском рейтинге репутации глав регионов, составленном сервисом измерения репутации Pravdaserm.

Губернаторы регионов Сибири расположились в рейтинге следующим образом:

  • Андрей Травников (Новосибирская область) – 3 место по РФ;
  • Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 19 место по РФ;
  • Сергей Цивилёв (Кузбасс) – 22 место по РФ;
  • Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 24 место по РФ;
  • Александр Бурков (Омская область) – 39 место по РФ;
  • Александр Усс (Красноярский край) – 56 место по РФ;
  • Виктор Томенко (Алтайский край) – 65 место по РФ;
  • Сергей Жвачкин (Томская область) – 72 место по РФ;
  • Игорь Кобзев (Иркутская область) – 79 место по РФ;
  • Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 82 место по РФ.
Судя по предыдущему рейтингу, позиции глав регионов Сибири за месяц не претерпевали никаких изменений.

Сервис осторожно прогнозирует, что в ближайшие месяцы губернаторы-аутсайдеры будут либо повышать свою репутацию, либо фаворитами на выборах станут другие кандидаты. В 2021 году выборы пройдут лишь в одном регионе Сибири – Тыве.

Методология

Рейтинг Pravdaserm примечателен тем, что не берёт за основу мнения экспертов или политологов, а также не принимает во внимание количество упоминаний персоны. Методика исследования основывается на оценке «тональности» информации, попавшей в топ поисковых систем.

Медийность алтайского губернатора в октябре снизилась

Медийность алтайского губернатора в октябре снизилась

Рейтинги

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял пятое место в октябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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Комментарии (1)

1000

Николай

Посмотрите зато смертность от ковида по регионам-она прямо пропорциональна рейтингу губернаторов. Выше рейтинг-выше смертность. Коновалов на последнем месте в рейтинге, зато у него смертность ниже 2019 года, а у Травникова-рейтинг высокий, так и смертность в Новосибирской области на седьмом месте по Сибири.

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