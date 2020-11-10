Насколько высокой оказалась репутация алтайского губернатора и его сибирских коллег

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место по Сибирскому федеральному округу и 65 – в общероссийском ноябрьском рейтинге репутации глав регионов, составленном сервисом измерения репутации Pravdaserm.
Губернаторы регионов Сибири расположились в рейтинге следующим образом:
Сервис осторожно прогнозирует, что в ближайшие месяцы губернаторы-аутсайдеры будут либо повышать свою репутацию, либо фаворитами на выборах станут другие кандидаты. В 2021 году выборы пройдут лишь в одном регионе Сибири – Тыве.
Рейтинг Pravdaserm примечателен тем, что не берёт за основу мнения экспертов или политологов, а также не принимает во внимание количество упоминаний персоны. Методика исследования основывается на оценке «тональности» информации, попавшей в топ поисковых систем.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял пятое место в октябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа
Посмотрите зато смертность от ковида по регионам-она прямо пропорциональна рейтингу губернаторов. Выше рейтинг-выше смертность. Коновалов на последнем месте в рейтинге, зато у него смертность ниже 2019 года, а у Травникова-рейтинг высокий, так и смертность в Новосибирской области на седьмом месте по Сибири.