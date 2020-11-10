«Так не делается». Справедливороссы Барнаула раскритиковали несогласованное «назначение» главы района

Новости 10.11.2020 13:12 480

Депутатам Барнаульской городской Думы предложили согласовать кандидата на пост главы Октябрьского района города опросным методом. По мнению главы фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксаны Молодых, народные избранники лишены возможности принять взвешенное и консолидированное решение.

По словам депутата, БГД получила документы по согласованию Андрея Овсянникова (экс-глава Троицкого района) вечером в понедельник. И уже в течение вторника народные избранники в опросном порядке должны принять решение.

«Соответственно, ни о каких полноценных фракционных, профессиональных консультациях и выявлении мнения общественности речи быть не может. Как депутаты должны принимать это важное решение? По наитию? Мы понимаем сложность эпидситуации, но оцениваем предлагаемую скорость процедур как избыточную», – сказала Оксана Молодых.

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По ее словам, эсеры проголосуют против.

«Согласно положению, глава администрации Октябрьского района Барнаула назначается на должность с согласия Барнаульской городской Думы. Как Андрей Владимирович трудился (он временно занимает этот пост с 19 октября – прим.ред.), обойдя это согласие – это первый вопрос фракции. Второй – к процедуре согласования», - подчеркнула она.

Как чуть ранее сообщила Оксана Молодых, что пока еще действующий глава Октябрьского района Вячеслав Новиков написал заявление об отставке с сегодняшнего дня.