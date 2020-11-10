«Так не делается». Справедливороссы Барнаула раскритиковали несогласованное «назначение» главы района

Депутатам Барнаульской городской Думы предложили согласовать кандидата на пост главы Октябрьского района города опросным методом. По мнению главы фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксаны Молодых, народные избранники лишены возможности принять взвешенное и консолидированное решение.

По словам депутата, БГД получила документы по согласованию Андрея Овсянникова (экс-глава Троицкого района) вечером в понедельник. И уже в течение вторника народные избранники в опросном порядке должны принять решение.

«Соответственно, ни о каких полноценных фракционных, профессиональных консультациях и выявлении мнения общественности речи быть не может. Как депутаты должны принимать это важное решение? По наитию? Мы понимаем сложность эпидситуации, но оцениваем предлагаемую скорость процедур как избыточную», – сказала Оксана Молодых.

Глава Октябрьского района Барнаула Новиков уходит в отставку Новости 10.11.2020 12:41

По ее словам, эсеры проголосуют против.

«Согласно положению, глава администрации Октябрьского района Барнаула назначается на должность с согласия Барнаульской городской Думы. Как Андрей Владимирович трудился (он временно занимает этот пост с 19 октября – прим.ред.), обойдя это согласие – это первый вопрос фракции. Второй – к процедуре согласования», - подчеркнула она.

Как чуть ранее сообщила Оксана Молодых, что пока еще действующий глава Октябрьского района Вячеслав Новиков написал заявление об отставке с сегодняшнего дня.