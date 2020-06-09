В Алтайском крае обнаружили очередной сговор сборщиков молока

Новости 10.11.2020 13:30 717

УФАС подтвердило сговор между двумя компаниями и предпринимателем, закупающих сырое коровье молок у владельцев личных подсобных хозяйств в Рубцовском районе.

«В действиях АО «Барнаульский молочный комбинат» ( Барнаул), ООО «Молочные реки Алтая» (Барнаул), ИП Бортниковой (Змеиногорский район) установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. Компании заключили соглашение, приводящее к установлению и поддержанию закупочных цен на сырое молоко в период с мая по август 2020 года», - сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено в результате антимонопольных проверок. Владельцы ЛПХ пожаловались на существенное снижение уровня закупочных цен весной и летом.

Алтайские антимонопольщики выяснили, что в мае у всех ответчиков, снижение цен на закупаемое сырое коровье молоко в большинстве населенных пунктов Рубцовского района происходило трижды в одни и те же даты, либо с незначительным временным интервалом, но всегда с установлением одинаковых цен. С третьей декады мая цена закупа установилась в размере 15 рублей за литр, и действовала по август.

Однако при этом предприятия и ИП реализовали молоко на переработку по разной базовой стоимости. Сами ответчики при этом поясняли снижение цен сезонным колебанием и коньюктурой рынка.

В результате рассмотрения дела АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Молочные реки Алтая», ИП Бортникова признаны нарушившими ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», предписания о прекращении действия им не выдавалось, поскольку в ходе проверок они самостоятельно сформировали разные закупочные цены, а вот штраф им все же придется заплатить.

По кодексу об административных нарушениях для должностных лиц он составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 0,03 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100 тысяч рублей.

Напомним, это не первый сговор закупщиков молока, который был обнаружен ведомством в этом году. Летом проверки по жалобам жителей проходили в 10 районах края: Завьяловском, Немецком национальном, Новичихинском, Панкрушихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском, Чарышском.

Ранее, алтайское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях трёх компаний, закупающих молоко у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснощёковском районе.

Интересно, что Барнаульский молочный комбинат уже в третий раз выступает фигурантом дела о сговоре в сфере закупки молока. Кстати, два года назад, аналогичный сговор антимонопольщики выявили в Усть-Калманском районе Алтайского края. Тогда о единой цене договорились два индивидуальных предпринимателя и Барнаульский молочный комбинат.