Глава Октябрьского района Барнаула Новиков уходит в отставку

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков написал заявление о сложении полномочий. Об этом в Телеграм-канале сообщила депутат городской Думы Оксана Молодых. В администрации краевой столицы эту информацию «Политсибру» подтвердили.
«Написал заявление на увольнение с сегодняшнего дня», - уточнила депутат-справедливоросс Молодых.
По данным источников «Политсибру», его «попросили» покинуть этот пост из-за скандала с лишением прав за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Новиков неоднократно пытался оспорить это решение, но безуспешно.
Напомним, с середины октября (на период больничного Новикова) обязанности главы района исполнял бывший руководитель Троицкого района Андрей Овсянников. Именно он и будет назначен новым руководителем администрации Октябрьского района.
Вместе с ним еще устранить от влияния на органы власти человека, который привел его на эту должность! Снимая ментовская солидарность!