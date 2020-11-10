Глава Октябрьского района Барнаула Новиков уходит в отставку

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков написал заявление о сложении полномочий. Об этом в Телеграм-канале сообщила депутат городской Думы Оксана Молодых. В администрации краевой столицы эту информацию «Политсибру» подтвердили.

«Написал заявление на увольнение с сегодняшнего дня», - уточнила депутат-справедливоросс Молодых.

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По данным источников «Политсибру», его «попросили» покинуть этот пост из-за скандала с лишением прав за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Новиков неоднократно пытался оспорить это решение, но безуспешно.

Напомним, с середины октября (на период больничного Новикова) обязанности главы района исполнял бывший руководитель Троицкого района Андрей Овсянников. Именно он и будет назначен новым руководителем администрации Октябрьского района.