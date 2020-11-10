Стало известно, когда будут судить возглавлявшую барнаульских «антимасочников» активистку

На 3 декабря назначено рассмотрение по существу дела активистки Марии Пономаренко, которую называют организатором «антимасочного» протеста. Это следует из материалов судебной картотеки.

Как уже сообщал ранее «Политсибру», 26 октября в одном из трамваев Барнаула были задержаны 17 граждан, отказывавшихся пользоваться масками. В результате их действий на несколько часов было парализовано движение общественного транспорта. Что касается Марии Пономаренко, то она ещё и оскорбляла водителя трамвая, в котором «антимасочники» устроили протестную акцию.

За нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Комментаторы в социальных сетях предлагали сводить протестовавших на экскурсию в ковидные госпитали, чтобы те сами увидели последствия пренебрежения масками.