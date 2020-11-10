Границы Алтая с Казахстаном и Монголией закрывают из-за коронавируса

С 9 ноября временно приостановлена работа пункта пропуска в Ташанте на границе России и Монголии, передаёт пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Алтай.

Перед этим монгольский пункт пропуска Цаган-Нур был закрыт до 23 ноября 2020 года решением правительства Монголии с целью снижения риска распространения коронавируса в стране.

Кроме того, 9 ноября закрыты таможенные переходы в граничащих с Алтайским краем Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях Казахстана. Об этом пишет Telegram-канал «Неляпунов».

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости и внутри России регионы понемногу возвращаются к ограничительным мерам, действовавшим весной. О новом всеобщем локдауне говорить пока не приходится, но деятельность отдельных предприятий уже ограничена и озвучиваются предложения об усилении ограничительных мер.