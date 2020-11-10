Скандалы, интриги и никаких расследований. Чем запомнится седьмой созыв парламента Алтайского края

Аналитика 10.11.2020 10:46 1271

В сентябре 2021 года состоятся выборы восьмого созыва парламента Алтайского края. Казалось бы, впереди еще целый год. Но партии и кандидаты уже начали активную подготовку к кампании. «Политсибру» запускает серию материалов, посвященных предстоящему избирательному циклу. Но начнем с еще работающего седьмого созыва. Как и в каких условиях функционировало это Заксобрание, как работали фракции, как депутаты взаимодействовали с правительством, читайте в нашем обзоре.

Перемен!

Главная особенность этого созыва – работа сразу при двух губернаторах. Избрание и первая половина срока пришлись на последние два года правления Александра Карлина. Состав формировался вручную. Из-за, скажем так, разногласий с властью в созыв прошли не все претендовавшие на это единороссы. Самый яркий пример – Стелла Штань, которую поставили в список на непроходное место. Еще один представитель ЕР Ирина Солнцева в список вообще не попала, но смогла-таки выиграть на одномандатном округе.

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Вручную тогда решили и еще два «проблемных момента». Двух одномандатников-победителей от «Справедливой России» – Алексея Найдена и Павла Шумихина – переманили в ЕР. Найден был особо интересен партии как представитель проблемного Каменского района. Он – сын бывшего осужденного главы района Федора Найдена, который, как говорят, еще имеет там сильное влияние.

В целом этот созыв, как и предыдущий, продолжал функционировать под полным контролем регионального правительства.

С приходом Виктора Томенко, казалось, многое изменится. И действительно, в первый год работы нового губернатора все говорили о потеплении отношения исполнительной власти к законодательной.

Во-первых, сам Томенко за редким исключением посещает каждую сессию. И дает понять, что заинтересован в конструктивном сотрудничестве.

Во-вторых, депутаты стали позволять себе высказывать несогласие, где-то даже критиковать членов правительства и министров. Одному только главе минстроя Ивану Гилеву во время его визитов на правительственный час не раз «доставалось» от депутатов по газификации и мусорной реформе. Причем делает это не только оппозиция, но и единороссы. Как правило, не на сессии под прицелом камер и диктофонов, а на фракциях и заседаниях комитетов. Но все же.

В-третьих, правительство Томенко дало АКЗС несколько новых полномочий. Это право согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития, план приватизации и давать заключения по краевым госпрограммам. Также оппозиции иногда дают возможность вносить поправки и инициативы.

И тем не менее больших перемен при слегка измененных правилах игры быть и не могло.

«Депутаты привыкли к навязанным правилам игры. И всех устраивает сложившийся статус-кво. Они рады уже тому, что Томенко к ним ходит и они хоть как-то влияют. Но в депутатском корпусе нет понимания, как работать иначе, как вести самостоятельную игру. Так что принципиально ничего не поменялось», – говорит политтехнолог Константин Лукин.

Он добавляет, что народные избранники не стали более сплоченными, не организуют депутатских групп, не занимаются глубокими расследованиями и контролем. В пример политтехнолог приводит патовую ситуацию в здравоохранении. Народные избранники могли бы развернуть широкую кампанию, но этого нет.

О том же говорит и завкафедрой политологии АлтГУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова.

«Этот созыв ничем принципиально не отличается от предыдущего. Не было каких-то прорывных законов, инициатив. Депутатов собрали определенным образом. И даже серьезное омоложение ничего не изменило. Новички просто встроились в систему», – сказала Шашкова.

В созыве так и не были сформированы сильные лобби, считают наши эксперты. И хотя тут есть и бизнесмены со схожими проблемами, и аграрии, и медики, по сути, каждый воюет сам за себя.

И руководство парламента, и правительство продолжают придерживаться принципа работы в одной связке. Практически любой спор на сессии заканчивается призывами спикера Александра Романенко «работать конструктивно и решать проблемы совместно».

«Действующему созыву пока не удалось серьезно нарастить свой политический вес. Какие-то единичные права им дают, но принимать поправки в ключевые законы и существенно улучшать ситуацию в регионе они пока не допущены. И хотя в парламенте немало узнаваемых и сильных депутатов, в целом законодательная власть Алтайского края пока не стала реальной силой», – резюмирует Константин Лукин.

Удержать и вернуться

Глава регионального парламента Александр Романенко – представитель команды Карлина. И ему, безусловно, быстрее и активнее остальных депутатов пришлось наводить мосты с обновляемым правительством. Тем более что обновилось оно в основном за счет вообще новых политических фигур – тех, кого Виктор Томенко привез с собой. И, по словам политтехнолога Андрея Некрасова, у Романенко это получилось.

Очевидно, что у него очень хорошие отношения с новой властью.

«Парламент поддержал все инициативы, транслируемые на федеральном уровне, все основные краевые законы, сокращения и изменения», – отмечает Некрасов.

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Несмотря на некоторые разногласия с политическим блоком, Романенко сумел публично сохранить и лицо, и управляемость в АКЗС. При нем не было крупных скандалов, а некрупные не привели к серьезным последствиям. Тот же эпатажный выпад единоросса Андрея Волкова, который чуть ли не накануне своего ареста (в ноябре 2019 года осужден к пяти годам колонии за хищение и растрату) призвал отправить Романенко в отставку. Но серьезной поддержки среди коллег Волков не получил.

Хотя, как подчеркивает собеседник, «держать» АКЗС пока несложно, до Алтайского края не дошли протесты, которые могли бы дестабилизировать политическую ситуацию.

Очень важную роль в действующем созыве играет представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань. Ее возвращение в политику после ухода Карлина эксперты называют триумфальным. Она не просто получила должность, но быстро и полноценно влилась в работу и, в отличие от своих предшественников, курирует очень многие направления законотворчества.

«По аппаратному весу Штань очень влиятельна. И не только за счет богатого опыта (в разные годы была депутатом АКЗС, БГД, работала в администрации Барнаула – прим. ред.), но и за счет понимания того, как работает власть, бизнес. А также за счет того, что сейчас ее ничего не сдерживает, как это часто бывало с политиками разного уровня при предыдущем губернаторе», – подчеркнул Андрей Некрасов.

Как отработали фракции

«Единая Россия»

Самая большая фракция собрана по всем политическим канонам. Тут тебе и бюджетники из разных сфер, и аграрии, и дорожники, и производственники.

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Как и раньше, ЕР остается проводником воли президента и инструментом губернатора. Никаких серьезных публичных противоречий с правительством нет. Никакой самостоятельной политической игры фракция не ведет.

Да, на заседаниях фракции и комитетов депутаты-единороссы нередко спорят и не приходят к единому мнению (горячая дискуссия, например, была по планам приватизации «Модеста» и «Индустриального»). Но на итоговом голосовании, за редким исключением, партия власти голосует консолидированно. У главы депутатского объединения Сергея Приба, несмотря на внешнюю непубличность и совершенную несклонность к самопиару, с влиянием во фракции все в порядке.

Внешне за четыре года работы созыва во фракции произошло всего-то два-три конфликта. Про единоросса-бунтаря Андрея Волкова мы уже писали выше.

Уголовные дела двух других единороссов – Ирины Тепловой (имеет условный приговор в 4 года за пособничество к растрате) и Всеволода Кондратьева (пока находится в СИЗО в рамках дела о крупной взятке) – фракция переживает относительно спокойно. За Кондратьева даже публично вступились коллеги-депутаты. Впрочем, всех троих из партии оперативно исключили (на момент заведения дела приостановили членство). Хотя имиджевые риски имеются – умелая оппозиция может использовать кейсы с депутатами-уголовниками в свою пользу.

Ну и из последнего – конфликт вокруг депутата со стажем, председателя правового комитета, единоросса Андрея Осипова. Губернатор предложил его на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Но бизнес-сообщество чуть ли не впервые за многие годы выступило против. Среди несогласных, пожалуй, самый свободный единоросс АКЗС, глава сети заправок «Октан», вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. А в этот заочно-эпистолярный спор с предпринимателями и Осиповым пришлось вмешаться главе региона. И победа, судя по всему, останется за Осиповым, то есть за губернатором. Так что в округе № 13, по которому избирался будущий бизнес-омбудсмен, точно произойдет кадровое обновление.

В целом работу фракции можно оценить как весьма эффективную. Она обеспечивает принятие всех правительственных законов и блокирует все несогласованные инициативы оппозиции. Что и требуется от партии большинства.

Однако как субъект законодательной инициативы ЕР продолжает отсиживаться – все законы вносит либо правительство, либо комитеты.

КПРФ

Самая большая оппозиционная фракция почти сразу с начала работы созыва стала разваливаться. Формирование команды на выборы совпало с «перекройкой» крайкома новым руководителем Марией Прусаковой.

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И хотя в числе депутатов-коммунистов случайных людей нет (как, например, у ЛДПР), половина фракции сразу пошла против руководства. Голосовали не так, как считает нужным партия (в том числе в таких принципиальных вопросах, как краевой бюджет), не поддерживали публичную критику власти.

К середине созыва мятежные депутаты сместили Прусакову с поста главы фракции. Это место она, конечно, вернула, а своих противников из партии «выселила». Партбилет сдали ресурсный Владимир Попов, партфункционеры со стажем Андрей Сартаков, Юрий Астанчик, Олег Кравченко, а также новичок Максим Талдыкин. Со стороны кажется, что конфликт во фракции еще тлеет, но на самом же деле он исчерпан и «замирен».

И тем не менее Прусакова теперь – это человек-фракция. Все основные темы комментирует в основном она. И она принимает главные решения (в том числе и кого брать с собой на следующие выборы).

Так что КПРФ сегодня – самая сложная в плане договороспособности фракция парламента. И имиджевые потери довольно большие. Но сама партия – сильный противник, с которым власти нужно считаться.

ЛДПР

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У ЛДПР на входе в этот созыв АКЗС оказалась самая короткая скамейка запасных – на выборы пришлось вести много «ноунеймов». В итоге сейчас у них только один весомый и авторитетный депутат краевого уровня – глава фракции Владимир Семенов, отмечает Константин Лукин. Из депутатов местного уровня нельзя не отметить единственную одномандатницу в партии, представительницу Рубцовска Ирину Шудру.

Но вернемся к Семенову. Бизнесмен, в прошлом депутат Госдумы – он один из немногих представителей оппозиции, кто в конструктивных отношениях с правительством и в то же время может позволить себе критические, хлесткие заявления. Но четко знает, на какие болевые точки нельзя давить.

Как и у коммунистов, позиции ЛДПР сейчас ослабляет внутренний конфликт. Негласным лидером алтайского отделения до сих пор остается Семенов. А вот официальным с января 2020 года стал присланный Москвой Максим Крайн. И пока в партии нет четкого понимания, кто же поведет ее на следующие выборы. Во всяком случае, так кажется со стороны.

«Фракции удается сохранить целостность. Что будет дальше – прогнозировать сложно», – говорит Ярослава Шашкова.

Хотя опять же эта целостность сохраняется еще и потому, что в работу фракции, которой осталось существовать всего-то год, уже никто и не лезет.

Из-за этого конфликта не у дел осталась экс-глава реготделения, представитель команды Семенова Евгения Боровиков. До недавних пор была самым публичным политиком в партии. И хотя часто ее заявления были из серии «сбросить бомбы на горящий лес», все-таки она партию представляла и продвигала.

Некоторые эксперты оценивают фракцию как самую эффективную для власти среди оппозиции – в принципиальных вопросах с ЛДПР можно договориться. Это позволяет им не часто, но проводить свои «народные» инициативы.

«Справедливая Россия»

За статус самой эффективной оппозиционной фракции с позиции законотворчества явно борется «Справедливая Россия». У них к каждой сессии припасен если не законопроект, то уж пара устных предложений точно.

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На старте у эсеров было несколько «говорящих голов». Но некогда второе лицо партии в Алтайском крае Владислав Вакаев в последние год-два почти не ассоциирует себя с желто-красными. После того как руководство СР нашло другого секретаря бюро реготделения, он сконцентрировался на личном бренде. И это дало плоды – Томенко назначил его управляющим парком «Изумрудный», главой Фонда имущества Алтайского края.

Коммунальный эксперт, кандидат в губернаторы от партии на выборах 2018 года Людмила Суслова в последнее время тоже не проявляет особой активности.

Один за всех не без удовольствия теперь «отдувается» глава фракции Александр Молотов. В действующем созыве Молотов, как и Прусакова, развернул активную деятельность. Он всегда заявляет, что партия не занимается популизмом, хотя некоторые соответствующие приемы иногда использует.

Несмотря на то, что у СР в действующем созыве тоже не все гладко (вспоминаем историю с Вакаевым), фракция кажется самой стабильной и уверенной в завтрашнем дне.

При этом «Справедливая Россия» – очень договороспособная фракция, которая хоть и часто критикует власть (но нередко и хвалит), но за «красные флажки» не заходит.

Вот так почти доработал седьмой созыв АКЗС. Каким будет следующий, станет понятно уже через пару месяцев, когда партии подготовят новые списки на выборы. И если ЕР и СР прошли этот период относительно спокойно, то внутренние конфликты в КПРФ и ЛДПР могут привести к значительному обновлению фракций в новом сезоне.

В следующем материале расскажем о том, кто из депутатов АКЗС, скорее всего, продолжит политическую карьеру, а кто - уйдет.