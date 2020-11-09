Выдача бесплатных лекарств алтайским пациентам с коронавирусом, возможно, начнется на следующей неделе

Новости 10.11.2020 9:48 702

Об этом на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции рассказала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова 9 ноября.

Она пояснила, что дефицит лекарств в аптеках сохраняется по-прежнему и предположила, что выдача бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому должна снизить социальную напряженность.

На сегодня в барнаульских инфекционных госпиталях организовано порядка 3500 тыс. коек, ежесуточно в службу скорой помощи поступает около 1100 вызовов, на дежурстве постоянно находится 60-65 бригад, время ожидания скорой помощи постепенно сокращается. Однако ситуация в городе остается напряженной.

Всего в Барнауле зарегистрировано 9496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В школах города до 16 ноября продлены каникулы. По данным официального сайта Барнаула, Детские сады города посещают 58% воспитанников, закрыто 11 групп в 11 детских садах: 2 группы по причине COVID-19, 9 групп по причине ОРВИ.