О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Выдача бесплатных лекарств алтайским пациентам с коронавирусом, возможно, начнется на следующей неделе

Новости
1

Об этом  на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции  рассказала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова 9 ноября.

Она пояснила, что  дефицит лекарств в аптеках сохраняется по-прежнему и предположила, что выдача бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому  должна снизить  социальную напряженность.

На  сегодня в барнаульских инфекционных госпиталях организовано порядка 3500 тыс. коек, ежесуточно в службу скорой помощи поступает около 1100 вызовов, на дежурстве постоянно находится 60-65 бригад, время ожидания скорой помощи постепенно сокращается. Однако ситуация в городе остается напряженной.

Всего в Барнауле зарегистрировано 9496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В школах города до 16 ноября продлены каникулы.  По данным официального сайта Барнаула, Детские сады города посещают 58% воспитанников, закрыто 11 групп в 11 детских садах: 2 группы по причине COVID-19, 9 групп по причине ОРВИ.

Минздрав определил, при каком условии пациентов с коронавирусом можно лечить дома

Минздрав определил, при каком условии пациентов с коронавирусом можно лечить дома

Новости

Минздрав определил, при каком условии пациентов с коронавирусом можно лечить дома

41

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Марина

Я советую всем прочитать полезную статью о коронавирусе https://medvisor.ru/articles/lekarstva-i-protsedury/mrt-ili-kt-legkikh-covid-19/ , очень много полезной информации! Всем советую

Ответить