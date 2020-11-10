Медийность алтайского губернатора в октябре снизилась

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял пятое место в октябрьском медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

Виктор Томенко стал одним из трёх губернаторов, ухудшивших свои позиции в рейтинге – он утратил одну позицию. Глава Новосибирской области Андрей Травников опустился на две строки ниже, столько же позиций потерял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Главы сибирских регионов по итогам октября расположились следующим образом:

Игорь Кобзев (Иркутская область); Александр Бурков (Омская область); Сергей Цивилёв (Кузбасс); Андрей Травников (Новосибирская область); Виктор Томенко (Алтайский край); Александр Усс (Красноярский край); Валентин Коновалов (Республика Хакасия); Шолбан Кара-оол (Республика Тыва); Сергей Жвачкин (Томская область); Олег Хорохордин (Республика Алтай).

Повысилась медийность омского губернатора Александра Буркова, прибавившего позицию в рейтинге, а также глав Хакасии (Валентин Коновалов) и Кузбасса (Сергей Цивилёв) – оба поднялись на две строки выше. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин так и остался на последнем месте рейтинга, позиции остальных руководителей регионов тоже не изменились.

Заметим, что медийность как таковая – это не всегда хорошо, поскольку рост упоминаемости может быть следствием различных скандалов, а упоминания в такой ситуации носят негативный характер. О том, в какой тональности высказываются о губернаторах Сибири, например, пользователи соцсетей, «Политсибру» писал ранее. Подробнее читайте по ссылке ниже.