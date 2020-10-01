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Алтайский край все-таки получит вакцину от коронавируса для медиков в ноябре

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Вакцинация алтайских медиков от коронавируса начнётся в ноябре. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.

«До конца ноября поставки, вероятнее всего, уже будут. Мы готовы к тому, чтобы принять вакцину, выстроена логистика. Принимать её будут «Аптеки Алтая», а дальше на площадке «Городской поликлиники №1» Барнаула будет проводиться вакцинация», - цитирует Белоцкую «Вести Алтай».

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Чиновница сообщила об этом после селекторного совещания с минздравом России.

Она напомнила, что у региона заключено соглашение на 2005 доз. Ранее в краевом минздраве сообщали, что около двух тысяч доз для медиков получат в октябре. Затем срок перенесли на начало 2021 года.

А первые 42 дозы регион получил еще в сентябре. И поставили их также медикам.

Вакцинация для них является добровольной.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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