Алтайский край остаётся «середнячком» по аварийности на дорогах

По аварийности на дорогах Алтайский край занял пятое место среди регионов Сибири и 36 – в целом по РФ. Это следует из рейтинга за январь-сентябрь 2020 года, опубликованного «РИА Новости».
Регионы Сибирского федерального округа расположились следующим образом:
Интересен большой их разброс. Если Томская область вошла в Топ-5 субъектов РФ, то республики Алтай и Тыва заняли в нём самые последние места. Отмечается также, что в большинстве регионов аварийность снижалась. В Сибирском федеральном округе она выросла лишь в трёх регионах, в том числе, в Республике Алтай.
Что касается Алтайского края, то за девять месяцев текущего года аварийность здесь снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На 100 тысяч автомобилей пришлось 207 ДТП, в авариях пострадало 111 человек на каждые 100 тысяч жителей края, из каждой тысячи пострадавших погибло 65 человек.
В Республике Алтай аварийность, напротив, выросла – на 3,56%. На 100 тысяч автомобилей здесь приходилось 323 ДТП, количество пострадавших составило 154 человека на каждые 100 тысяч жителей. 109 человек из каждой тысячи пострадавших погибли.
Худший регион в России по данному критерию - Тува