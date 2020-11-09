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Алтайский край остаётся «середнячком» по аварийности на дорогах

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По аварийности на дорогах Алтайский край занял пятое место среди регионов Сибири и 36 – в целом по РФ. Это следует из рейтинга за январь-сентябрь 2020 года, опубликованного «РИА Новости».

Регионы Сибирского федерального округа расположились следующим образом:

  • Томская область: -17,7% (4 место по РФ);
  • Новосибирская область: +9,3% (17 место по РФ);
  • Республика Хакасия: +6,7% (19 место по РФ);
  • Кузбасс: -4,6% (29 место по РФ);
  • Алтайский край: -7% (36 место по РФ);
  • Красноярский край: - 4,5% (59 место по РФ);
  • Иркутская область: -12,8% (70 место по РФ);
  • Омская область -8% (82 место по РФ);
  • Республика Алтай: +3,6% (84 место по РФ);
  • Республика Тыва: -2,7% (85 место по РФ).

Интересен большой их разброс. Если Томская область вошла в Топ-5 субъектов РФ, то республики Алтай и Тыва заняли в нём самые последние места. Отмечается также, что в большинстве регионов аварийность снижалась. В Сибирском федеральном округе она выросла лишь в трёх регионах, в том числе, в Республике Алтай.

Что касается Алтайского края, то за девять месяцев текущего года аварийность здесь снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На 100 тысяч автомобилей пришлось 207 ДТП, в авариях пострадало 111 человек на каждые 100 тысяч жителей края, из каждой тысячи пострадавших погибло 65 человек.

В Республике Алтай аварийность, напротив, выросла – на 3,56%. На 100 тысяч автомобилей здесь приходилось 323 ДТП, количество пострадавших составило 154 человека на каждые 100 тысяч жителей. 109 человек из каждой тысячи пострадавших погибли.

Алтайский край стал крепким середняком в рейтинге аварийности на дорогах

Алтайский край стал крепким середняком в рейтинге аварийности на дорогах

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Худший регион в России по данному критерию - Тува

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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