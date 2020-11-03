Роспотребнадзор нашел ковидные нарушения в работе рынков Барнаула

Специалисты Роспотребнадзора, полицейские, представители власти и ОНФ проверили три барнаульских рынка на предмет соблюдения эпидемиологической безопасности. И нашли там нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в одной из торговых точек на Старом базаре «перепутали» средства для дезинфекции: посетителям давали то, что предназначено для поверхностей, а поверхности обрабатывали «ручным».
На Балтийском базаре и Крытом рынке проверяющие не нашли термометры и журнал учета температур для сотрудников. Также на Балтийском базаре на входе нет санитайзера для рук и не в полной мере нанесена разметка на пол для соблюдения социальной дистанции.
А вот масочный режим на всех объектах соблюдают хорошо, необходимый запас средств индивидуальной защиты есть.
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых выявлены замечания, выписаны предписания на устранение нарушений противоэпидемических мер в кратчайшие сроки. Если нарушения выявят при повторной проверке, будет составлен протокол, материалы направят в суд», - сообщили в Роспотребнадзоре.