О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Роспотребнадзор нашел ковидные нарушения в работе рынков Барнаула

Новости
0

Специалисты Роспотребнадзора, полицейские, представители власти и ОНФ проверили три барнаульских рынка на предмет соблюдения эпидемиологической безопасности. И нашли там нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре ночных клуба Барнаула вопреки запрету проводили вечеринки

Четыре ночных клуба Барнаула вопреки запрету проводили вечеринки

Новости

Так, в одной из торговых точек на Старом базаре «перепутали» средства для дезинфекции: посетителям давали то, что предназначено для поверхностей, а поверхности обрабатывали «ручным».

На Балтийском базаре и Крытом рынке проверяющие не нашли термометры и журнал учета температур для сотрудников. Также на Балтийском базаре на входе нет санитайзера для рук и не в полной мере нанесена разметка на пол для соблюдения социальной дистанции.

А вот масочный режим на всех объектах соблюдают хорошо, необходимый запас средств индивидуальной защиты есть.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых выявлены замечания, выписаны предписания на устранение нарушений противоэпидемических мер в кратчайшие сроки. Если нарушения выявят при повторной проверке, будет составлен протокол, материалы направят в суд», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000