Роспотребнадзор нашел ковидные нарушения в работе рынков Барнаула

Специалисты Роспотребнадзора, полицейские, представители власти и ОНФ проверили три барнаульских рынка на предмет соблюдения эпидемиологической безопасности. И нашли там нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в одной из торговых точек на Старом базаре «перепутали» средства для дезинфекции: посетителям давали то, что предназначено для поверхностей, а поверхности обрабатывали «ручным».

На Балтийском базаре и Крытом рынке проверяющие не нашли термометры и журнал учета температур для сотрудников. Также на Балтийском базаре на входе нет санитайзера для рук и не в полной мере нанесена разметка на пол для соблюдения социальной дистанции.

А вот масочный режим на всех объектах соблюдают хорошо, необходимый запас средств индивидуальной защиты есть.