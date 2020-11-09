Завершение скандального барнаульского долгостроя сдвинулось с мёртвой точки?

9 ноября в Барнауле прошло заседание межведомственной рабочей группы по достройке дома на проспекте Ленина, 195а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На встрече присутствовали представители застройщика – ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» – и группы инициативных дольщиков. По информации строителей, уведомление о начале приёмки объекта будет направлено в Госинспекцию не позднее 20 ноября. Мэрия порекомендовала «ПР-холдингу» разделить объект на две очереди: до конца года ввести в эксплуатацию жилую часть, 3,4-е блок-секции, а затем, по мере завершения работ, подземную автопарковку.

В настоящее время здесь выполнено благоустройство прилегающей территории, до 10 ноября в 3-ю блок-секцию планируется подать отопление по постоянной схеме. В 4-й блок-секции продолжаются работы по стяжке полов, приобретению и поставке комплектующих системы отопления, неделю спустя стартует установка батарей, до конца месяца будет завершено остекление окон.

Ранее руководитель «ПР-холдинга» Евгений Клейнатовкий утверждал, что завершению объекта мешает служба судебных приставов, накладывающая различные ограничения на деятельность застройщика. Однако суд встал на сторону приставов и отменять их не стал. Между холдингом и службой достигнута договорённость о независимой оценке имущества, результатом которой может стать частичное снятие ограничений.