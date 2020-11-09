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Завершение скандального барнаульского долгостроя сдвинулось с мёртвой точки?

Новости
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9 ноября в Барнауле прошло заседание межведомственной рабочей группы по достройке дома на проспекте Ленина, 195а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На встрече присутствовали представители застройщика – ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» – и группы инициативных дольщиков. По информации строителей, уведомление о начале приёмки объекта будет направлено в Госинспекцию не позднее 20 ноября. Мэрия порекомендовала «ПР-холдингу» разделить объект на две очереди: до конца года ввести в эксплуатацию жилую часть, 3,4-е блок-секции, а затем, по мере завершения работ, подземную автопарковку.

В настоящее время здесь выполнено благоустройство прилегающей территории, до 10 ноября в 3-ю блок-секцию планируется подать отопление по постоянной схеме. В 4-й блок-секции продолжаются работы по стяжке полов, приобретению и поставке комплектующих системы отопления, неделю спустя стартует установка батарей, до конца месяца будет завершено остекление окон.

Ранее руководитель «ПР-холдинга» Евгений Клейнатовкий утверждал, что завершению объекта мешает служба судебных приставов, накладывающая различные ограничения на деятельность застройщика. Однако суд встал на сторону приставов и отменять их не стал. Между холдингом и службой достигнута договорённость о независимой оценке имущества, результатом которой может стать частичное снятие ограничений.

Мэрия Барнаула провела совещания после митинга обманутых дольщиков

Мэрия Барнаула провела совещания после митинга обманутых дольщиков

Новости

Мэрия Барнаула провела совещания после митинга обманутых дольщиков

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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