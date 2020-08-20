Минприроды Алтайского края подаёт иски к золотодобытчикам

Новости 09.11.2020 16:25 878

В конце минувшей недели Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края подало сразу два судебных иска к золотодобывающей компании ООО «Ануй». Общая сумма исков составляет более 1,1 млн рублей.

Если точнее, то по одному иску министерство требует с предприятия 388,7 тысяч рублей, а по другому – 720,2 тысячи. Суть претензий ведомства пока не раскрывается, однако известно, что в конце августа активисты ОНФ в Алтайском крае обращались в службу судебных приставов с требованием принудить ООО «Ануй» к рекультивации земель, пострадавших от их деятельности в ходе добычи рассыпного золота на реке Ануй.

Ранее экологи добились запрета на золотодобычу на Ануе, а в декабре 2019 года суд обязал компанию рекультивировать пострадавшие территории. Однако предприятие этого так и не сделало. Не исключено, что нынешние иски связаны именно с рекультивацией земель на берегах Ануя.

Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков отмечал, что принуждение к восстановлению земель гораздо сложнее, чем взыскание долгов. Оно включает разработку и утверждение проекта рекультивации, его общественное обсуждение, а также прохождение госэкспертизы. По словам эколога, у судебных приставов подобного опыта нет, по крайней мере, в регионах Сибири.