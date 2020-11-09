Умер старейший писатель Алтайского края

О смерти писателя и бывшего депутата краевого Совета народных депутатов Ивана Павловича Кудинова сообщил в своём facebook его сын Артём.

«Дорогие друзья! Прощание с Иваном Павловичем Кудиновым состоится в ритуальном зале Барнаульского крематория (пр-т Космонавтов, 64) 11 ноября с 11.00 по 12.00. Огромная от всех Кудиновых признательность всем, кто высказал слова соболезнования и сочувствия, кто знал или помнит Ивана Павловича! Дай Бог всем здоровья! Берегите себя!», – написал он.

Иван Кудинов родился 19 января 1932 года в селе Красные Орлы Залесовского района Алтайского края. Первая его книга - сборник рассказов «Цветы на камнях» - вышла в 1961 году. Молодой автор прошёл к тому времени суровые жизненные университеты: военное детство в глубинной алтайской деревне, сразу после восьмилетки работа сверловщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе. Служил на Тихоокеанском флоте, был курсантом школы оружия на Русском острове, затем ответсекретарем многотиражки на крейсере «Каганович». Первые очерки о моряках и корабельной службе опубликовал во флотской газете «Боевая вахта».

Писательский труд Иван Кудинов сочетал с большой общественной работой. В 1971-76 годах он руководил Алтайской краевой писательской организацией, избирался кандидатом в члены крайкома КПСС, 20 лет редактировал альманах «Алтай», был депутатом краевого Совета народных депутатов, членом редакционного совета издательства «Современник» г. Москва, в последнее время являлся редактором отдела прозы литературно-художественного журнала «Барнаул».