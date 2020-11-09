231 заболевший и 13 умерших за сутки: Алтайский край продолжает ставить «коронавирусные» рекорды

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, умерли 13 пациентов, выздоровело 172 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На 9 ноября находятся в ковидных госпиталях находятся 2 533 пациента с коронавирусом, 2 376 - с похожей на него пневмонией и трое - с другими заболеваниями. 1 357 человек с пневмонией долечиваются на дому, 5 095 "бессимптомников" наблюдаются амбулаторно. Тяжело болен 641 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключено 182 пациента.

В крае развернуто 5574 койки, к кислороду подключены 2 735, оснащены ИВЛ – 503. Резервных коек - 662.

Из 21 265 заболевших: 6 269 – у больных внебольничной пневмонией, 8 967 – у заболевших ОРВИ, в 6 029 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на ковид обследовано 715 113 человек.