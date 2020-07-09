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Алтайских вундеркиндов привлекут к участию в генетических программах

Новости
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Минобрнауки Алтайского края закупает для одарённых детей оборудование для занятий генетикой почти на 9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в состав оборудования входят микроскопы, приборы для анализа ДНК, различные наборы образцов для освоения работы с микроскопом, проведения экспериментов по генетике и биотехнологии. Кроме того, закупаются: лабораторная посуда, реагенты, холодильники и термостаты, а также прочие необходимые приборы и расходники.

В учебный набор «Анализ ДНК» для преподавателя входят, в том числе, и микропрепараты патогенных бактерий. Это возбудители пневмонии, гонореи, краснухи, чумы, тифоидной лихорадки, сибирской язвы, холеры и других болезней.

Срок подачи заявок на участие в тендере завершился 6 ноября, сами торги пройдут 13 ноября. Закупка совершается в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в 2020 году. Заказчиком выступает КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. Адриана Митрофановича Топорова».

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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