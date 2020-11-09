Симулякр, но попробовать можно. Кто из алтайских единороссов мог бы участвовать в «ПолитСтартапе» и что это даст

«Единая Россия» запускает проект по поиску новых кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году. Какие требования предъявляет партии, реально ли она будет включать лучших кандидатов в свои списки и кто из алтайского края смог бы принять участие, читайте в материале «Политсибру».

Что это за проект?

«Федеральный ПолитСтартап» - это проект партии, направленный на поиск в регионах новых лиц для выборов. Подобные программы действуют в ЕР уже два года. Накануне думской кампании 2021 года руководство партии поставило задачу обновить команду.

По словам политехнолога Константина Лукина, этот проект нужен партии, чтобы показать свою открытость и желание привлечь «свежую кровь». В какой-то мере это просто симулякр, потому что в реальности даст обновление только в границах самой партии, ведь одно из условий участия - быть членом или сторонником ЕР. То есть уже быть в структуре. И тех, кто уже согласован на включение в списки, просто показательно «прогонят» через проект. Еще одно условие - уже быть известным и медийным. То есть тоже уже не новым лицом.

О том же говорит и политолог, доцент кафедры политологии Алтайского госуниверситета Сергей Асеев.

«У многих партий будут сейчас серьезные кадровые проблемы, поскольку социально-экономическая ситуация не способствует благоприятному электоральному фону. Отсюда и все подобные проекты. Но они сводятся к тому, чтобы просто показать избирателями, что была использована альтернативная модель отбора кандидатов», - отмечает эксперт.

Однако, по словам Лукина, молодым и дерзким все равно стоит поучаствовать в проекте, чтобы засветиться и повысить свою медийность.

Кстати, подобный проект задумывается и на региональном уровне в Алтайском крае. Как раз к выборам в краевой парламент, которые, как и в ГД, пройдут в сентябре 2021 года. Об этом «Политсибру» рассказал глава исполкома партии «Единая Россия» в регионе, депутат АКЗС Денис Голобородько.

«Нам интересно любое кадровое обновление и механизмы социальных лифтов», - подчеркнул он.

На региональном уровне такая актуализация кадров может быть весьма эффективной. И проявившие себя кандидаты вполне могли бы занять если не первые места в списках, то хотя бы просто сформировать общий партийный фон.

Условия проекта

Для участия есть несколько формальных критериев:

нужно быть гражданином России,

старше 21 года (кстати, ранее в проекте было возрастное ограничение до 35 лет, сейчас его убрали),

быть членом или сторонником «Единой России»

иметь опыт общественно-политической деятельности,

не быть ранее депутатом Госдумы

Есть несколько содержательных требований, по которым будет вестись отбор:

личные и профессиональные достижения,

опыт общественно-политической работы,

медиаэффективность,

мобилизационные возможности,

узнаваемость и поддержка среди политических и общественных лидеров, руководителей предприятий и организаций.

В рамках проекта будет заочный отбор, два очных тура, работа в регионах, участие в праймериз ЕР. Лидеры получат наставников из числа топовых политиков и политконсультантов.

Кто мог бы пойти от Алтайского края?

Заявки только начали принимать и пока на сайте нельзя посмотреть, кто их подал.

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Но «Политсибру» попробовал предположить, кому из алтайских единороссов это могло бы быть интересно. В основном это будут, конечно, депутаты. Потому что политиков - не депутатов в крае особо и нет.

И это будут молодые депутаты. Несмотря на отмену возрастного ценза, вряд ли кому-то из опытных, возрастных и уже состоявшихся в политике будет интересно участие в стартапе.

Итак, если смотреть список единороссов в парламенте Алтайского края, то можно обратить внимание на молодых партфункционеров Дениса Голобородько и Ивана Мордовина. Оба они сами пришли в политику через региональные проекты. Возможно, участие будет интересно новым депутатам АКЗС Максиму Кочеву и Артему Шамкову (пока только планирует стать сторонником партии). А также бизнесменам Алексею Кривенко, Сергею Лямину, Алексею Найдену, Николаю Якушеву.

В БГД (вечная скамейка запасных для выборов в АКЗС) потенциальных претендентов не меньше. Предположим, что это было бы интересно зампреду думы Сергею Струченко, председателю комитета по законности и местному самоуправлению Ивану Огневу, спортсмену Ивану Нифонтову, бизнесменам Вячеславу Перерядову (глава фракции ЕР в БГД) и Евгению Носенко.

По параметрам активности и узнаваемости подходит и экс-сопредседатель ОНФ Марина Понкрашева. Она не является членом или сторонником партии. Впрочем, при желании получить статус сторонника можно очень быстро.

Среди не депутатов вспомнить ярких и активных затруднительно. Разве что глава краевого молодежного парламента Артем Сафонов и глава краевого молодежного правительства Андрей Березовиков, а также глава движения «Волонтеры-медики» Анна Ведлер.

Очевидно, что такое участие для всех - без претензии на место в Госдуме, но как дополнительные политический опыт может пригодится.