Товарный знак «Тальменка-банка» выкупила удмуртская компания

Новости 09.11.2020 13:15 592

Единственный товарный знак лишённого лицензии «Тальменка-банка» за 1300 рублей приобрело на торгах ООО «Эксперт Сибирь».

Несмотря на географическое указание в названии, фирма «Эксперт Сибирь» зарегистрирована в Удмуртской Республике. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания действует с 2016 года и является агентством по сбору платежей и бюро кредитной информации. У предприятия есть сайт, из информации на котором следует, что он является сервисом оплаты кредитов.

Напомним, в начале года разразился скандал, связанный с оформлением «Тальменка-банком» фиктивных кредитов на жителей Крыма на суммы от 0,5 до 1 млн рублей, происходившего с 2015 года (лицензия у банка была отозвана в 2017-м). В 2019 году «должникам» стали поступать требования о «возврате» денег. К разбирательству подключилась депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, пообещавшая помочь крымчанам.

Банк России ранее сообщал, что обнаружил признаки вывода активов, растраты или хищения имущества «Тальменка-банка» его экс-руководителями на общую сумму около 780 млн рублей. 23 января 2020 года Агентство по страхованию вкладов подало к ним иск на 2,4 млрд рублей.