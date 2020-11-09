На защиту бизнеса. Алтайские справедливороссы предлагают снизить налоговые ставки по УСН

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в парламенте Алтайского края предлагают снизить ставки налога при упрощенной системе налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса. Проект закона они намерены предоставить на сессии в конце ноября, сообщили в пресс-службе партии.

«Мы предлагаем снизить налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения, до 3% (с 6%) для предпринимателей, уплачивающих его с доходов, и до 7,5% (с 15%) для предпринимателей, уплачивающих его с доходов минус расходы», - рассказывает руководитель фракции СР Александр Молотов.

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Он пояснил, что это снижение предлагается для тех, кто работает пострадавших от коронавируса сферах (перечень отраслей установлен , правительством), а также для розницы, общепита и сферы оказания услуг, которые больше всего пострадают от отмены с 1 января 2021 года ЕНВД.

Молотов напомнил, что в сентябре 2020 года предприниматели обратились к главе региона и депутатам АКЗС с просьбой снизить ставки по УСН из-за экономических проблем, вызванных пандемией. Конечно, они опасаются и того, как будут нести налоговое бремя после отмены «вмененки».

Эсэры сразу заявили, что готовы поддержать бизнес. Но губернатор и профильные комитеты АКЗС так пока и не приняли решение. Власти указывают, что при снижении ставок будут серьезные выпадающие доходы.

«По нашим расчетам, это около 500 млн рублей. Но нужно понимать, что если мы не снизим налоги, то они все равно попадут в статью выпадающих доходов. Потому что кто-то просто закроется, кто-то начнет уклоняться от уплаты налогов. Так как фискальная нагрузка в связи с переходом с ЕНВД на «упрощенку» вырастет в 7,7 (!) раз. А они и так сводят еле-еле концы с концами», - настаивает Молотов.

Депутаты СР уверены: решение нужно принимать здесь и сейчас. Тем более, что многие регионы страны уже начали этот процесс, причем речь идёт не только о льготах на время пандемии. Это, например, Ульяновская область, республики Бурятия и Алтай и другие.

«Поэтому сейчас очень важна позиция предпринимателей. Считаем, что если они выступят единым фронтом и сами потребуют от властей принятия нашего закона, шансы на его прохождение в АКЗС резко возрастут», - добавил депутат.