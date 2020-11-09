Юбилейные соревнования по греко-римской борьбе прошли в Барнауле (ФОТО)

6-7 ноября в Барнауле прошёл онлайн-турнир по греко-римской борьбе, организованный «Фондом греко-римской борьбы им. Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого». В турнире участвовали 116 человек из 12 регионов России.

По словам представителя фонда Татьяны Прониной, решение провести соревнования в формате онлайн-трансляции было принято в связи с нестабильностью текущей ситуации. Условия проведения массовых мероприятий перманентно корректируются, в любой момент могут вступить в силу ограничения. Поэтому в текущем году болельщики поддерживали спортсменов не с трибун, а за мониторами своих электронных устройств.

Борцов поприветствовали депутаты Госдумы Александр Карелин и Александр Прокопьев. Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поблагодарил краевую федерацию и фонд Кишицкого, сумевших организовать соревнования даже в столь сложных условиях как нынешние. Александр Прокопьев поблагодарил устроителей турнира за организацию трансляции, благодаря которой зрители смогли увидеть столь важное мероприятие.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать участников юбилейного 40–го турнира памяти заслуженного тренера РСФСР Анатолия Александровича Кишицкого. Хочу выразить благодарность организатору соревнований – Фонду Анатолия Кишицкого, благодаря которому традиция проведения соревнований не прервалась из-за ковида. Уверен, что несмотря на отсутствие зрителей в зале, участники состязаний порадуют нас своим мастерством, честной и бескомпромиссной борьбой. Онлайн-трансляцию будут смотреть тысячи зрителей. И пусть их любовь и поддержка дойдут до вас, несмотря на расстояние. Желаю всем борцам порадовать своих тренеров хорошей техникой и победами», - приветствовал спортсменов Александр Прокопьев.

Возможность наблюдать состязание борцов получили жители всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Для болельщиков трансляция предоставила уникальную возможность поддержать своего спортсмена, пускай и на расстоянии. Партнёрам турнира трансляция дала возможность заявить о себе.