В октябре пятерка самых медийных депутатов Алтайского Заксобрания заметно обновилась

Рейтинги 09.11.2020 11:15 826

Интересно распределились места в рейтинге упоминаемости депутатов Алтайского Заксобрания в октябре. Спикер краевого парламента Александр Романенко не уступил своей первой строчки, но остальная пятерка полностью обновилась.

Романенко получил большое количество упоминаний в СМИ в связи с обсуждением краевого бюджета на будущий год. Также традиционно часть его появлений в прессе - это поздравления с разными профессиональными праздниками.

На втором месте в октябре Андрей Осипов. После заявления Павла Нестерова о досрочном уходе с поста бизнес-омбудсмена, наиболее вероятным кандидатом на этот пост в прессе называли именно Осипова, однако выяснилось, что не все бизнес-сообщество поддерживает этот вариант. В октябре тема назначения уполномоченного по правам предпринимателей была одной из топовых в СМИ. С ней же связана возросшая медийность Юрия Матвейко (он занимает пятое место), депутат обратился к губернатору с просьбой рассмотреть и другие кандидатуры, не только Осипова.

Третье место у Александра Молотова. На сессии АКЗС он высказал мнение фракции по бюджету, отметил необходимость привлекать больше заемных средств в регион и прекратить «гордиться низким уровнем госдолга».

Владислав Вакаев переболел коронавирусом и улучшил свои позиции в медиарейтинге. В соцсетях он рассказал свою историю болезни, его процитировали многие краевые СМИ. Кроме того, в октябре продолжились работы по благоустройству парка «Изумрудный». Вакаев, который также является управляющим парка, рассказал, что здесь вновь провели субботник и высадили липы.

Четвертую строчку с Вакаевым делит Мария Прусакова. На сессии глава фракции КПРФ заявила, что они с коллегами не поддержат проект бюджета и заметила, что партия не умаляет той работы, которая проводится, но все же не завидует губернатору, оказавшемуся в ситуации, когда экономика пребывает в «тяжелом состоянии», а «на работу правительства выделяется больше, чем на работу скорой помощи». Еще Прусакова включилась в ситуацию с врачами инфекционного отделения ЦРБ в Бийске. Медики не получали доплат, Прусакова направила обращение на имя председателя Бийской гордумы Сергея Ларейкина с предложением рассмотреть вопрос о выделении дополнительных выплат медикам из городского бюджета.

Замыкают пятерку лидеров Юрий Матвейко и Сергей Приб. Обоих упоминали в связи с назначением нового бизнес-омбудсмена.

Упоминаемость первой пятерки рейтинга:

Так распределились места в октябре:

Часть депутатов вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.