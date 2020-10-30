Минздрав определил, при каком условии пациентов с коронавирусом можно лечить дома

Новости 09.11.2020 10:50 814

Вчера, 8 ноября, вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, который регламентируют лечение больных COVID-19 на дому.

Теперь это возможно, если у пациента с положительным результатом теста есть отдельная комната и он согласится выполнять все назначения врача. При этом, в больницу в любом случае должны отправить пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания, сообщает «Парламентская газета».

Ранее пациентов могли оставлять лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, а бытовые условия в расчёт не брались. Теперь это исправлено.

Кроме того, теперь по приказу закреплена обязанность врачей проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Если больной живёт не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в документе.

Также медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и выдать брошюры брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Также Минздрав разрешил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на COVID-19.