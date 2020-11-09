Политическая хроника недели: Томенко дал большое интервью, Шаргунов обратился к следователям, а депутат Якушев знает, куда послать антимасочников

На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко ответил на актуальные вопросы журналистов краевых СМИ. Алтайский думец Сергей Шаргунов в эфире федерального канала призвал правоохранителей серьезно расследовать смерть барнаульского врача. Также стало известно, что прокуратуре не удалось добиться реального срока для бывшей чиновницы краевого минздрава. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал больше интервью журналистам краевых СМИ. Он рассказал о ситуации в медицине, о том возможен ли в крае карантин, что он думает о предложении, отправить в отставку министра здравоохранения, и как реагирует на критику в соцсетях. Интервью можно прочитать здесь.
Прокуратуре не удалось добиться реального срока для бывшего заместителя министра здравоохранения края Елены Кравец. По результатам рассмотрения представления прокурора судебная коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Напомним, бывшую чиновницу признали виновной в получении крупной взятки. По приговору суда она обязана выплатить штраф в 4,5 млн рублей. А теперь еще лишена права работать в госорганах в течение пяти лет. Прокуратура хотела добиться для Кравец реального лишения свободы и увеличения штрафа.
Депутат Госдумы от Алтайского края, писатель Сергей Шаргунов призвал прокуратуру и следователей обратить внимание на трагическую смерть реаниматолога барнаульской горбольницы № 10. Об этом он заявил в программе «Двенадцать» на телеканале «Россия24».
«Очевидно, что отношение к здоровью врачей, попавших на передовую, должно быть особенно бережным. И вот — тяжелая история из Барнаула, на которую хотелось бы обратить внимание прокуратуры и следствия», —сказал Сергей Шаргунов.
Напомним, исполнявший обязанности заведующего отделением интенсивной терапии горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер в конце октября. По словам его жены, он уже долгое время чувствовал себя плохо, у него были все симптомы коронавирусной инфекции. Однако врач вынужден был ходить на работу, так как руководство медучреждения не отпускало его на больничный и скрывало результаты теста на ковид.
Шаргунов подчеркнул, многие на фоне пандемии ссылаются на особые обстоятельства, забывая про закон.Отметим, что краевой минздрав начал проверку по факту смерти Кочетова.
Имя нового бизнес-омбудсмена могут назвать уже на ближайшей сессии Алтайского Заксобрания. Пост, скорее всего, займет Андрей Осипов. Как пишет «Толк», после долгих споров и выпадов в адрес друг друга, представители бизнес-объединений края и Осипов встретились и поговорили. Во встрече принял участие вице-премьер правительства региона Виталий Снесарь. По словам главы реготделения «Деловой России» и Алтайского топливного союза Юрия Матвейко, разговор был непростым, но «сейчас диалог есть». На этой неделе должна пройти повторная встреча.
Напомним, назначение уполномоченного по правам предпринимателей в крае обернулось скандалом. Губернатор Виктор Томенко в письме к бизнес-объединениям предложил кандидатуру Андрея Осипова, но предприниматели его «забраковали», а для утверждения нужно полное их одобрение.
Виктор Томенко отреагировал на выходку бийского активиста Виктора Морозова, который установил «памятник» экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину у здания регионального правительства.
О том, что скандальный предприниматель Виктор Морозов привез на площадь Советов бюст Александра Карлина, сообщалось в соцсетях. Канал «Ленина, 59» передал реакцию губернатора Виктора Томенко на этот поступок. Глава региона назвал это «идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи».
Сейчас монумент убрали. Отметим, что изначально памятник был установлен в Бийске на развалинах одного из заводов.
Бывшего главу администрации Рубцовска Владимира Ларионова суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, Ларионова обвинили в том, что он мошенническим путем завладел деньгами одного из контрагентов МУП «Рубцовские тепловые сети».
Депутат АКЗС Николай Якушев предложил свой вариант наказания для ковид-диссидентов.
«Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях. Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях», - высказался депутат.
Он подчеркнул, что если не пресекать агитацию «антимасочников», то это может привести к негативным последствиям.
Напомним, в конце октября в Барнауле противники масок и других ограничений, связанных с коронавирусом, устроили акцию протеста в трамвае и остановили движение на несколько часов.
О чем писали краевые СМИ на прошлой неделе
Нет лекарств: кетостерил ксарелто. За весь год ксарелто дали 2 раза.Когда все это закончится.В минздрав звонить бесполезно.