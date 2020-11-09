Политическая хроника недели: Томенко дал большое интервью, Шаргунов обратился к следователям, а депутат Якушев знает, куда послать антимасочников

На прошлой неделе губернатор Виктор Томенко ответил на актуальные вопросы журналистов краевых СМИ. Алтайский думец Сергей Шаргунов в эфире федерального канала призвал правоохранителей серьезно расследовать смерть барнаульского врача. Также стало известно, что прокуратуре не удалось добиться реального срока для бывшей чиновницы краевого минздрава. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Томенко ответил на актуальные вопросы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал больше интервью журналистам краевых СМИ. Он рассказал о ситуации в медицине, о том возможен ли в крае карантин, что он думает о предложении, отправить в отставку министра здравоохранения, и как реагирует на критику в соцсетях. Интервью можно прочитать здесь.

Прокуроры не добились реального срока

Прокуратуре не удалось добиться реального срока для бывшего заместителя министра здравоохранения края Елены Кравец. По результатам рассмотрения представления прокурора судебная коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Напомним, бывшую чиновницу признали виновной в получении крупной взятки. По приговору суда она обязана выплатить штраф в 4,5 млн рублей. А теперь еще лишена права работать в госорганах в течение пяти лет. Прокуратура хотела добиться для Кравец реального лишения свободы и увеличения штрафа.

Шаргунов призвал серьезно расследовать смерть врача

Депутат Госдумы от Алтайского края, писатель Сергей Шаргунов призвал прокуратуру и следователей обратить внимание на трагическую смерть реаниматолога барнаульской горбольницы № 10. Об этом он заявил в программе «Двенадцать» на телеканале «Россия24».

«Очевидно, что отношение к здоровью врачей, попавших на передовую, должно быть особенно бережным. И вот — тяжелая история из Барнаула, на которую хотелось бы обратить внимание прокуратуры и следствия», —сказал Сергей Шаргунов.

Напомним, исполнявший обязанности заведующего отделением интенсивной терапии горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер в конце октября. По словам его жены, он уже долгое время чувствовал себя плохо, у него были все симптомы коронавирусной инфекции. Однако врач вынужден был ходить на работу, так как руководство медучреждения не отпускало его на больничный и скрывало результаты теста на ковид.

Шаргунов подчеркнул, многие на фоне пандемии ссылаются на особые обстоятельства, забывая про закон.Отметим, что краевой минздрав начал проверку по факту смерти Кочетова.

Конфликт исчерпан?

Имя нового бизнес-омбудсмена могут назвать уже на ближайшей сессии Алтайского Заксобрания. Пост, скорее всего, займет Андрей Осипов. Как пишет «Толк», после долгих споров и выпадов в адрес друг друга, представители бизнес-объединений края и Осипов встретились и поговорили. Во встрече принял участие вице-премьер правительства региона Виталий Снесарь. По словам главы реготделения «Деловой России» и Алтайского топливного союза Юрия Матвейко, разговор был непростым, но «сейчас диалог есть». На этой неделе должна пройти повторная встреча.

Напомним, назначение уполномоченного по правам предпринимателей в крае обернулось скандалом. Губернатор Виктор Томенко в письме к бизнес-объединениям предложил кандидатуру Андрея Осипова, но предприниматели его «забраковали», а для утверждения нужно полное их одобрение.

Идиотская выходка

Виктор Томенко отреагировал на выходку бийского активиста Виктора Морозова, который установил «памятник» экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину у здания регионального правительства.

О том, что скандальный предприниматель Виктор Морозов привез на площадь Советов бюст Александра Карлина, сообщалось в соцсетях. Канал «Ленина, 59» передал реакцию губернатора Виктора Томенко на этот поступок. Глава региона назвал это «идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи».

Сейчас монумент убрали. Отметим, что изначально памятник был установлен в Бийске на развалинах одного из заводов.

Бывший мэр получил срок

Бывшего главу администрации Рубцовска Владимира Ларионова суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, Ларионова обвинили в том, что он мошенническим путем завладел деньгами одного из контрагентов МУП «Рубцовские тепловые сети».

Депутат предложил наказание для антимасочников

Депутат АКЗС Николай Якушев предложил свой вариант наказания для ковид-диссидентов.

«Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях. Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях», - высказался депутат.

Он подчеркнул, что если не пресекать агитацию «антимасочников», то это может привести к негативным последствиям.

Напомним, в конце октября в Барнауле противники масок и других ограничений, связанных с коронавирусом, устроили акцию протеста в трамвае и остановили движение на несколько часов.