Хроники коронавируса. В Алтайском крае заболело 235 человек и умерло 13

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 275 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 - 6.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 80, Бийск – 21, Рубцовск – 19, Локтевский район – 13, Заринск – 12, Благовещенский район – 11, Усть-Пристанский район – 8, Алейск – 7, Змеиногорский, Ключевской, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Славгород, Завьяловский район – по 5 заболевших, Калманский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Баевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринский, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 034 человека, в т.ч. 1 541 ребенок, выздоровело всего17 662 (+275) человека. За весь период умерло 871 (+13) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция– 429 (+6) –человек; иные причины смерти – 438 (+7) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 8 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 487 человек.

Кроме этого, 2 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 174.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ – 503. Резервных коек: 5 574-2487-2375 - 3 = 709.

5 103 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,

1 371 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 710906 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 284,2 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6119 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 6579 за минувшие сутки.