Хроники коронавируса. В Алтайском крае в разряд «тяжелые» попало 655 пациентов

Новости 07.11.2020 12:50 243

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи подверждены в следующих территориях: Барнаул – 77, Бийск –17, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Поспелихинский район – по 9 заболевших, Алейск – 8, Локтевский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Курьинский районы – по 5 заболевших, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Залесовский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Баевский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Косихинский, Мамонтовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Троицкий , Табунский, Хабарский, Чарышский районы - по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 799 человек.

За сутки умерло 14 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от тяжелого течения инфекции 7 человек. За весь период умерло 858 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 423 человека; иные причины смерти –431 человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 7 ноября в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 540 человек и еще 2 305 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. 5 127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, еще 1 468 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Количество тяжелобольных – 655, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 172.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 726.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 284,3 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 6731 человек в день, количество тестирований с учётом повторных исследований - 7211 за минувшие сутки.