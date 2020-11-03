Виктор Томенко: В Алтайском крае мы стараемся учитывать рассчеты по скрытому течению коронавируса

Новости 07.11.2020 12:40 171

Алтайский губернатор в интервью телеканалам и информагентствам рассказал, почему в Алтайской крае не учитывают всех заболевших коронавирусом и как региональное правительство считает истинные масштабы.

«В течение всего периода подходы к учету заболевших людей менялись. Сперва, когда это были единицы. Мало того, что их всех поместили в больницы, еще и Роспотребнадзор их учитывал сразу после появления положительного теста. Но когда дело пошло на тысячи, стало понятно, что диагноз ставит врач, а не Роспотребнадзор», - рассказал он.

Потом, по словам губернатора, было решено не учитывать бессимптомников, а затем появились пациенты с внебольничной пневмонией, этимологией сходной с COVID. Часть из них лечится дома, часть в больницах. Кроме того, в октябре ежнедельно выявлялось 25 тысяч заболевших ОРВИ. Значит, посчитал Виктор Томенко, за месяц заболело 100 тысяч человек. Всем им тесты не сделали, то есть какая то часть вполне возможно болела коронавирусом, уточняет губернатор, просто мы об этом не узнали. И есть еще некоторое количество бессимптомных носителей, которые не попали в эпидрасследование. То есть они среди нас.

«Так получилось, что с цифрами все сложно. Ясно, что уровень латентной заболеваемости должен пересчитываться исходя из какого-то соотношения. Мы понимаем, что там ситуация отличается от реальной статистики в разы. Без участия всей страны ее не разрулишь, но мы в крае собираем всю информацию о всех заболевших и учитываем расчеты по латентной заболеваемости, чтобы наши мощности и силы привести в соответствие тому, что складывается реально, а не на бумаге», - заключил он.