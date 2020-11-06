Россельхозбанк вручил именные стипендии семерым студентам Алтайского аграрного университета

Директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко в присутствии ректора вуза Николая Колпакова и представителя минсельхоза Алтайского края вручил стипендиальные сертификаты семи лучшим студентам и магистрантам Алтайского аграрного университета.

«В текущем году Россельхозбанк на Алтае расширил список участников с 5 до 7 человек и увеличил сумму ежемесячной выплаты с 10 до 12,5 тысяч рублей. Для определения лучших студентов работала стипендиальная комиссия, которая учитывала самые разные аспекты образовательной и научной работы. Наблюдая, как стремительно в последние годы развивается наш агропромышленный комплекс, цифровые технологии в нем, как уверенно отрасль прошла проверку коронавирусом, можно сделать вывод, что вы после окончания вуза будете обязательно обеспечены рабочими местами. Именно такую задачу сегодня перед нами ставит государство и, самое главное, есть востребованность в молодых специалистах у агропроизводителей. Ведь без достойных кадров нет и достойного будущего», - сказал во вступительном слове директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

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По его словам, стипендии от Россельхозбанка – еще один шаг к тому, чтобы показать молодым, что сельское хозяйство сегодня – это отрасль, где на самом деле можно зарабатывать своими знаниями и трудом. Бойко выразил надежду, что все стипендиаты после окончания вуза будут работать по профессии, многие, возможно, откроют свое дело. И призвал не забывать: Россельхозбанк в любой ситуации придет на помощь

Кроме этого, он познакомил стипендиатов с продуктами банка, которые могут понадобиться им в различных жизненных ситуациях – от сельской ипотеки до цифровой экосистемы Россельхозбанка «Свое. Фермерство», в которой есть возможность поиска работы.

«Вы можете скачать данное приложение к себе на телефон и заняться в будущем поиском работы, разместив свое резюме в этой цифровой экосистеме, и вас будут видеть работодатели всей страны, хотя я надеюсь, что ваше будущее будет связано с Алтайской землей», - сказал Николай Бойко.

Ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков поблагодарил Банк за очень хорошую поддержку талантливой молодежи.

«Системная работа государства, нацеленная на поддержку молодых людей, проявилась в том, что государственный банк помогает студентам, связывающим свою будущую работу, профессию и судьбу с агропромышленным комплексом, строить свое будущее. Россельхозбанк вдохновляет и стимулирует молодежь к получению значимых для села профессий. Мне со своей стороны хотелось бы поблагодарить Николая Евгеньевича, специалистов регионального филиала Россельхозбанка и все руководство Банка за эту возможность для наших лучших студентов», - сказал ректор.

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Он также отметил, что Россельхозбанк выделил в этом году целевую субсидию вузу в 9 млн рублей на развитие инфраструктуры. В АГАУ работает кампусный проект, а к концу года уже будет видно, как преобразится одна из аудиторий, которая будет наполнена самым современным оборудованием.

«Россельхозбанк выступает как серьезный партнер аграрного университета. И, конечно, эта стипендия – это ваша победа. Но не задирайте слишком нос, впереди вас ждет много работы», - добавил Николай Колпаков.

Начальник отдела кадровой политики, науки и учебных заведений Минсельхоза Алтайского края Елена Быкова, поддержала коллег и заострила внимание студентов на востребованности их профессиональных навыков для организации сельскохозяйственного производства, что гарантирует успешное трудоустройство в АПК края.

«Рада познакомиться с лучшими студентами аграрного университета. Мы возлагаем на вас, молодых, энергичных, талантливых большие надежды, и я уверена, что все вы найдете работу в сельском хозяйстве региона. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за ту работу, которую они проводят в сфере подготовки кадров и формирования кадрового резерва агропрома из наиболее успешных студентов и выпускников. Это правильный подход», - подытожила представитель Минсельхоза края.

Среди семи новых стипендиатов этого года Дарья Яковлева, студентка 4 курса биолого-технологического факультета, удостаивается этой стипендии второй раз. Она готовится к дипломной работе на базе исследований, которые проводила по технологии производства и переработки растительного сырья.

«Стипендию прошлого года я потратила на заочное обучение в университете по направлению «Управление предприятием». Обучение длилось полтора года, и сейчас готовлюсь к выпускным экзаменам по этому направлению. А после защиты диплома летом планирую поступить в магистратуру. Дальше пока не загадывала», - серьезно ответила Дарья.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов Россельхозбанка увеличено на 39% и составило 396 студентов профильных аграрных вузов по всей стране.