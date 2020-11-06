СГК продлила сроки ремонта на бойлерных Барнаула из-за пандемии

Сибирская генерирующая компания продлила срок окончания ремонта на центральных тепловых пунктах (ЦТП) в Барнауле. Все объекты должны были быть сданы в октябре, теперь дедлайн определен на 15 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

По данным на 3 ноября, 30 из 47 ЦТП уже ввели в эксплуатацию после ремонта. Эти объекты входят в долгосрочный план модернизации теплоэнергетического комплекса города, который рассчитан на 10 лет.

«Начать работы в августе, сразу после гидравлики, не могли из-за задержки поставки материалов и оборудования, хотя подрядные организации были готовы приступить к работам. И вина отсрочек не в контрактах или транспортных проволочках — пандемия сказалась и на заводах, где изготавливаются теплообменники. Сейчас по мере поставок приходится форсировать выполнение ремонтов. Для этого организовали круглосуточную работу, где это оказалось возможным», - уточнили в СГК.

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По данным на 3 ноября, подрядные организации завершили ремонты на 30 ЦТП. На 13 пунктах работы еще идут. А на 4 оставшихся ЦТП еще не стартовали - материалы и оборудование не пришли на склады теплосетевого подразделения СГК. Опять же подвели заводы-изготовители.

На объектах, где ремонт продолжается, задействованы порядка 40 специалистов двух подрядных организаций ООО «Приборы учета» и ООО «РГС», которые ранее зарекомендовали себя на объектах строительства и ремонта тепловых сетей города.

В компании уточнили, что в большинстве случаев ремонты на тепловых пунктах не потребовали ограничения подачи ресурса, поэтому работы прошли незаметно для горожан. Но если была необходима замена теплообменного оборудования, а переключить потребителей на питание от других ЦТП было невозможно, энергетикам приходилось кратковременно отключать горячую воду или отопление.

Центральный тепловой пункт (бойлерная) подает тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения двух и более зданий.

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Так и в ноябре придется временно отключать ресурс, чтобы ввести в эксплуатацию новое оборудование. Для этого выберут самые теплые дни, при технической возможности дома будут переведены на резервные схемы.

Все работы согласовываются с администрацией города, а об отключениях заранее сообщается в единую диспетчерскую службу. Далее по цепочке данные передаются в управляющие компании и жителям. Также всю оперативную информацию СГК публикует на официальном канале «СГК Барнаул» в Telegram.