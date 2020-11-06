Депутат-сэнсей, «не виноватая» глава Минздрава и продажа очередей в больницах – с чего в Сибири начался ноябрь

Алтайский депутат предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в инфекционные госпитали, Глава Тывы назвал депутата новосибирского областного парламента сэнсеем, а министр здравоохранения Омской области призвала не искать виноватых в проблемах регионального здравоохранения и на следующий же день была уволена. Чем ещё ознаменовалась первая неделя ноября в Сибирском федеральном округе, читайте в еженедельной сводке «Политсибру».

«Никто «зиг хайль» не кричал, портрет Гитлера не нёс». День народного единства в Барнауле отметили «Русским маршем» (ФОТО) Новости 05.11.2020 12:06

Алтайский край

Депутат краевого парламента от «Единой России», зампред комитета по здравоохранению и науке Николай Якушев предложил привлекать «антимасочников» к работе в ковидных госпиталях. По его словам, это не только поможет им понять реальное положение дел, но и решит проблему нехватки медперсонала.

Тем временем, заболеваемость в регионе продолжает расти. На больничный с коронавирусом ушёл министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, а на заседании оперштаба 5 ноября не удалось прийти к единому мнению насчёт продления осенних каникул. 6 ноября они были продлены на неделю решением губернатора Виктора Томенко.

Между тем, 4 ноября в Барнауле впервые за семь лет прошёл «Русский марш». Столица Алтайского края стала единственным городом Сибири, в котором состоялось это мероприятие.

Республика Алтай

Депутат республиканского парламента от КПРФ Мария Дёмина отправила президенту РФ Владимиру Путину письмо с жалобой на главу региона Олега Хорохордина и бывшего офицера КГБ и ФСБ Валерия Барабанова, которого он недавно назначил своим внештатным советником. Депутат обвинила Барабанова в запугивании её мужа, а Хорохордина – в неадекватной реакции на критику депутатов. Прокуратура начала проверку по изложенным в письме сведениям, материалы направлены также и в следственный комитет.

Сам Олег Хорохордин, тем временем, заболел коронавирусом, став седьмым сибирским губернатором (из десяти), столкнувшимся с этим недугом.

Кузбасс

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вылечился от коронавируса. 6 ноября он уволил ответственного за материально-техническое снабжение медицинских учреждений Минздрава Кузбасса Андрея Сагитова. Коронавирус же «перекинулся» на мэрии. Так, о массовом заболевании в горадминистрации Новокузнецка рассказал его глава – Сергей Кузнецов. Кроме того, коронавирусом заразился мэр Междуреченска Владимир Чернов.

Красноярский край

Край тоже отметился событиями в мэриях. Выборы главы города в Норильске были провалены, так как 7 из 8 претендентов сняли свои кандидатуры. Зато градоначальник Красноярска Сергей Еремин выздоровел от коронавируса и приступил к работе.

3 ноября своё 64-летие отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. Напомним, что он остаётся одним из трёх глав регионов Сибири, которых коронавирус не коснулся.

Иркутская область

Коронавирусом заразился вице-губернатор Приангарья Андрей Бунев. Неделей ранее с ковидом был госпитализирован и сам губернатор Игорь Кобзев. В соцсетях поползли слухи о том, что он находится в реанимации, однако пресс-служба главы региона их опровергла. 2 ноября сообщалось, что Кобзев чувствует себя лучше и готовится к выписке.

Республика Тыва

3 ноября Глава Тывы Шолбан Кара-оол до 15 ноября запретил массовые мероприятия в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом и усилил масочный режим.

Вениамина Пака сэнсеем. Ранее он, поздравляя с Днём тренера своих наставников, назвал депутата новосибирского областного заксобраниясэнсеем.

Омская область

5 ноября губернатор области Александр Бурков отправил в отставку главу местного Минздрава Ирину Солдатову. Это произошло после выхода на федеральный уровень скандала с медиками скорой помощи, привёзшими к региональному Минздраву тяжёлых больных, которых нигде не могли госпитализировать. Интересно, что накануне – 4 ноября – Ирина Солдатова в соцсетях призвала жителей области не искать виноватых.

Томская область

Депутат Госдумы от Томской области, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина откроет частный респираторный госпиталь вместо поликлиники в Северном парке.

«Сердце кровью обливается. Строили суперсовременное здание под клинику, но сегодня нужна другая помощь», – написала Соломатина в комментариях к своему посту в Instagram, добавив, что госпиталь будет работать в системе ОМС.

Новосибирская область

Депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев на сессии заксобрания заявил о том, что ему известны факты продажи мест в очередях в больнице Дзержинского района. Интересно, что глава областного Минздрава Константин Хальзов оперативно прокомментировать это не сумел.

Республика Хакасия

Реготделение ОНФ в Хакасии обратилось к и.о. прокурора республики Денису Стонту с просьбой проверить расходование средств резервного фонда региона в 2019-2020 годах. По мнению общественников, в этот период деньги фонда тратились не по целевому назначению, а это является уголовным преступлением.