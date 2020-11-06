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Платный прием пациентов с коронавирусом появился в Новосибирске

Новости
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Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (Новосибирск) стал принимать пациентов в COVID-19 платно. Это стоит от 17 до 32 тысяч рублей в день, сообщает НГС.

«На момент обращения у вас должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если есть, то можно без всяких тестов и снимков к нам попасть. Вы сначала приезжаете в приемный покой, там вам устанавливают степень тяжести», - сообщили изданию в центре.

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Если течение заболевание легкое, то лечь в больницу можно только платно. Это будет стоит 17 тысяч в сутки с учетом наблюдения и диагностики, трехразового питания, лекарств, расходных материалов (кроме теста на коронавирус методом ПЦР и КТ органов грудной клетки). При средней тяжести цена будет уже 25 тысяч.

Госпиталь продолжает работать и в бесплатном формате, но только для людей в тяжелом состоянии. Хотя «тяжелые» могу лечь и платно – 32 тысячи рублей.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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