Пять вопросов «Алтайэнергосбыту», которые чаще всего задают клиенты в период пандемии

Пандемия меняет формат взаимодействия энергетиков с их клиентами. Изменились и вопросы, которые интересуют потребителей электроэнергии прежде всего. Представляем топ-пять наиболее задаваемых вопросов и приводим ответы на них.

Как передать показания прибора учёта, не выходя из дома?

в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на официальном сайте компании;

в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт»;

по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 55 66, в том числе, с помощью «Голосового помощника» (при обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать подсказкам);

на главной странице корпоративного сайта компании в сервисе «Передача показаний приборов учёта» (регистрация не требуется, достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания);

в «Интернет-приёмной» АО «Алтайэнергосбыт»;

по электронной почте energo@altaiensb.com. Укажите в теме письма сообщение в следующем формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;

отправив sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>.

Как оплатить за свет онлайн?

Оплатить счета можно также в ЛКК, мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» и на официальном сайте с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн». Регистрация в сервисе не требуется.

Как зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента»?

Для удобства пользователей разработана простая видеоинструкция по регистрации и работе в ЛКК. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне.

Что можно сделать в «Личном кабинете клиента»?

Кроме передачи показаний счётчика и оплаты электроэнергии, клиентам доступны контроль начислений и оплат, подписка на электронную квитанцию, консультации специалистов, возможность заказа энергосервисных услуг.

Какими ещё способами можно заказать энергосервисные услуги онлайн?

Это можно сделать в интернет-магазине АО «Алтайэнергосбыт», на официальном сайте в разделе «Населению»/«Коммерческие услуги», а также по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 55 66.