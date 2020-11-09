Пять вопросов «Алтайэнергосбыту», которые чаще всего задают клиенты в период пандемии

Пандемия меняет формат взаимодействия энергетиков с их клиентами. Изменились и вопросы, которые интересуют потребителей электроэнергии прежде всего. Представляем топ-пять наиболее задаваемых вопросов и приводим ответы на них.
Как передать показания прибора учёта, не выходя из дома?
в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на официальном сайте компании;
в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт»;
по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 55 66, в том числе, с помощью «Голосового помощника» (при обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать подсказкам);
на главной странице корпоративного сайта компании в сервисе «Передача показаний приборов учёта» (регистрация не требуется, достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания);
по электронной почте energo@altaiensb.com. Укажите в теме письма сообщение в следующем формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;
отправив sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>.
Как оплатить за свет онлайн?
Оплатить счета можно также в ЛКК, мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» и на официальном сайте с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн». Регистрация в сервисе не требуется.
Как зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента»?
Для удобства пользователей разработана простая видеоинструкция по регистрации и работе в ЛКК. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне.
Что можно сделать в «Личном кабинете клиента»?
Кроме передачи показаний счётчика и оплаты электроэнергии, клиентам доступны контроль начислений и оплат, подписка на электронную квитанцию, консультации специалистов, возможность заказа энергосервисных услуг.
Какими ещё способами можно заказать энергосервисные услуги онлайн?