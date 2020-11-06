Прокуратура не смогла добиться реального срока за взятки для экс-зама алтайского минздрава

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда оставила в силе приговор бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Кравец. Прокуратура пыталась добиться реального срока для экс-чиновницы, но безуспешно. Подробности сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

«В апелляционном представлении прокурор ориентировал суд на назначение наказания, связанного с реальным лишением свободы и увеличении суммы штрафа. По результатам рассмотрения представления прокурора коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», - уточнили в прокуратуре.

Взятки гладки. Бывшая замглавы алтайского Минздрава отделалась штрафом за коррупцию Новости 23.09.2020 9:45

Напомним, Центральный районный суд Барнаула признал Кравец виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что чиновница в 2016-2019 годах незаконно получила более 2,2 млн рублей в виде дорогого ремонта ее квартиры и оснащения ее техникой. Это обеспечил руководитель юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

Но за это она получила только штраф в 4,5 млн рублей и лишение права занимать должности в госорганах на пять лет.