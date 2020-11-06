Всероссийский онлайн форум «Молодой учитель. Формула успеха» прошел в АлтГПУ

3 ноября в педуниверситете прошёл всероссийский онлайн форум «Молодой учитель. Формула успеха».

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Он выступает в роли глобальной площадки обмена профессиональным опытом и демонстрации инновационных подходов в педагогике, является одним из системных мероприятий постдипломного сопровождения выпускников педагогических вузов и организуется при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.

В форуме приняли участие начинающие педагоги и руководители системы образования, выпускники педагогических вузов, эксперты в области трудоустройства, адаптации и закрепления выпускников в системе образования, а также родители школьников из Алтайского, Красноярского, Забайкальского края, Новосибирской, Свердловской, Волгоградской, Ярославской области.

«В этом году мы обсуждаем актуальный для системы, и в частности для Алтайского края, вопрос, поскольку наш регион вступает в эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Новосибирск «стартовал» в прошлом году, и представители образовательных учреждений уже могут поделиться нововведениями с коллегами. В этом году к обсуждению присоединились и родители обучающихся, поскольку родительская общественность сейчас очень активно обсуждает формы дистанционной работы», – отмечает один организаторов форума Анна Долгова.

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По ее словам, важная задача - объяснить, что цифровая образовательная среда и дистанционное обучение – разные понятия. Именно поэтому главным предметом обсуждения форума «Молодой учитель. Формула успеха» в 2020 году стало формирование цифровой образовательной среды в образовательной организации.

Форум был построен таким образом, чтобы показать три точки зрения по данному вопросу. Первая – позиция Министерства и профильных ведомств, которые внедряют ЦОС в образовательный процесс. Вторая – позиция педагогов, в частности, молодых учителей, касающаяся изменений в формах обучения, внедрения новых технологий. Третья – позиция школьников и родителей, их адаптация к новым условиям и психологическая поддержка специалистов.

На экспертной сессии участники форума обсудили вопросы взаимодействия «команды учитель + родитель + ученик» в условиях цифровизации образования, а далее работа продолжилась на дискуссионных площадках – «Матрица ответственности «Воспитываем вместе в онлайн-формате» и «Цифровой спринт в образовательной среде 24/7». У молодых педагогов и родителей школьников была возможность задать все интересующие вопросы в чате профильным специалистам и в режиме онлайн получить квалифицированные ответы.